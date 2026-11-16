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    Американский лидер допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 18:39
    Американский лидер допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам, покидая Белый дом и направляясь на Аляску.

    При этом Трамп не уточнил, когда и где может состояться его потенциальная встреча с Ким Чен Ыном.

    Комментируя запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры будут посвящены преимущественно экономическим вопросам.

    На данный момент подтверждено участие президента США в специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле 16 ноября и встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 19 ноября.

    Дональд Трамп Ким Чен Ын
    ABŞ lideri Kim Çen Inla görüş ehtimalını istisna etməyib
    44 filmi
    44 filmi

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