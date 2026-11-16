Американский лидер допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам, покидая Белый дом и направляясь на Аляску.

При этом Трамп не уточнил, когда и где может состояться его потенциальная встреча с Ким Чен Ыном.

Комментируя запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры будут посвящены преимущественно экономическим вопросам.

На данный момент подтверждено участие президента США в специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле 16 ноября и встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 19 ноября.