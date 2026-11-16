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    Исхак Дар: Пакистан продолжает усилия по урегулированию конфликта США и Ирана

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 19:29
    Исхак Дар: Пакистан продолжает усилия по урегулированию конфликта США и Ирана

    Пакистан продолжает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта между США и Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар на полях встречи Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

    По его словам, он провел "откровенные, искренние, братские и всесторонние переговоры" с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Стороны обсудили последние события в регионе.

    Дар отметил, что Иран ускорил реализацию своего предложения об открытии Ормузского пролива, сократив первоначально предусмотренный семидневный срок до двух дней. При этом ответ Вашингтона на инициативу пока не поступил.

    "Мы не теряем надежды и не прекращаем усилий. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы урегулировать ситуацию", - заявил он.

    Глава МИД Пакистана выразил надежду, что Вашингтон в ближайшее время ответит на предложение Тегерана, поскольку промежуточные выборы в США уже не отвлекают американскую администрацию.

    Мухаммад Исхак Дар Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Пакистан
    İshaq Dar: Pakistan ABŞ və İran arasındakı münaqişənin nizamlanması üzrə səylərini davam etdirir
    Pakistan continues diplomatic efforts to resolve US–Iran conflict
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