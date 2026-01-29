Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Азербайджан и Украина обсудили межпарламентское сотрудничество

    Внешняя политика
    • 29 января, 2026
    • 15:19
    Азербайджан и Украина обсудили межпарламентское сотрудничество

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудил с председателем рабочей группы по межпарламентским связям "Азербайджан-Украина" в Милли Меджлисе Алибалой Магеррамзаде приоритеты сотрудничества между законодательными органами двух стран.

    Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсетях.

    "Сегодня в посольстве Украины в Азербайджане состоялась плодотворная встреча с членом Милли Меджлиса Алибала Магеррамзаде. Сосредоточились на приоритетах азербайджано-украинского межпарламентского сотрудничества, гуманитарной помощи и энергетической поддержке Украины. Выражаем благодарность Азербайджану за его неизменную солидарность",- написал он.

    По словам дипломата, в ходе переговоров были подведены итоги межпарламентского взаимодействия в 2025 году и намечены совместные планы на 2026 год. Стороны подтвердили общее видение необходимости дальнейшего укрепления украинско-азербайджанского стратегического партнерства, прежде всего в контексте поддержки Украины в условиях продолжающейся полномасштабной российской военной агрессии.

    "Отдельное внимание уделили гуманитарному измерению сотрудничества - расширению программ оздоровления, отдыха и реабилитации в Азербайджане для украинских детей из регионов, которые ежедневно страдают от российских террористических обстрелов",- написал он.

    Гусев также выразил признательность Азербайджану за последовательную и практическую поддержку Украины, включая передачу в 2026 году по решению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередной партии энергетического оборудования, необходимого для восстановления украинской энергосистемы.

    "Также поблагодарил азербайджанский народ за активное участие в реализации инициативы министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги "Тепло для Украины" (#WarmthForUkraine), в рамках которой неравнодушными людьми уже собрано и в ближайшее время будет доставлено в Украину более 40 генераторов различной мощности",- говорится в публикации.

    По итогам встречи стороны согласовали конкретные шаги по дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.

    Azərbaycan və Ukrayna parlamentlərarası əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Ukraine mull interparliamentary co-op
    Лента новостей