    Гурбангулы Бердымухамедов примет участие на WUF13 в Азербайджане

    Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в 13-ой сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum - WUF13) в мае в Баку.

    Об этом в интервью Report заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

    "Ожидается, что в работе форума примет участие национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Его визит подчеркнет приверженность Туркменистана активному участию в международном диалоге по вопросам устойчивого развития городов", - сказал он.

    Посол отметил, что WUF13 станет значимым этапом в продвижении глобальной повестки устойчивого городского развития и укреплении международного сотрудничества в сфере современной урбанистики.

    "В Туркменистане вопросам строительства и модернизации жилья, а также созданию комфортных условий для жизни населения уделяется приоритетное внимание. Ключевым направлением государственной градостроительной политики является формирование благоприятной, современной и безопасной городской среды. Ярким подтверждением этого курса служат столица страны - Ашхабад, а также город Аркадаг, которые демонстрируют динамичное развитие и комплексный подход к планированию городской инфраструктуры", - добавил он.

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanda WUF13-də iştirak edəcək
    Gurbanguly Berdimuhamedov to participate in WUF13 in Azerbaijan
    Ты - Король

