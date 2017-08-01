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    Губернатор турецкой провинции Игдыр посетил Нахчыван

    Энвер Унлю обсудил с Васифом Талыбовым пути укрепления сотрудничества между двумя регионами

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Губернатор турецкой провинции Игдыр Энвер Унлю посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

    Как сообщили Report в генконсульстве Турции в Нахчыване, губернатор провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахчывана Васифом Талыбовым, обсудил с ним вопросы укрепления сотрудничества между двумя регионами.

    Кроме того, Э. Унлю посетил генконсульство Турции, где встретился с сотрудниками дипмиссии и проживающими в Нахчыване гражданами Турции.

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