Губернатор турецкой провинции Игдыр посетил Нахчыван

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Губернатор турецкой провинции Игдыр Энвер Унлю посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в генконсульстве Турции в Нахчыване, губернатор провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахчывана Васифом Талыбовым, обсудил с ним вопросы укрепления сотрудничества между двумя регионами.

Кроме того, Э. Унлю посетил генконсульство Турции, где встретился с сотрудниками дипмиссии и проживающими в Нахчыване гражданами Турции.