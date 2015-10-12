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    Губернатор иранской провинции Гилан посетит Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Губернатор иранской провинции Гилан Мухаммед Али Наджафи в следующем месяце посетит Азербайджан. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин. 

    По его словам, в ходе визита М. А. Наджафи обсудит вопросы регионального сотрудничества, в том числе в транспортной сфере.

    Также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаил Джаббарзаде 19-22 октября совершит визит в Азербайджан. В ходе визита он посетит Нахчыван, 20-21 октября - Баку и Гянджу. В ходе визита И. Джаббарзаде обсудит вопросы регионального сотрудничества с Азербайджаном. 

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