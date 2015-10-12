Губернатор иранской провинции Гилан посетит Азербайджан

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Губернатор иранской провинции Гилан Мухаммед Али Наджафи в следующем месяце посетит Азербайджан. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

По его словам, в ходе визита М. А. Наджафи обсудит вопросы регионального сотрудничества, в том числе в транспортной сфере.

Также губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаил Джаббарзаде 19-22 октября совершит визит в Азербайджан. В ходе визита он посетит Нахчыван, 20-21 октября - Баку и Гянджу. В ходе визита И. Джаббарзаде обсудит вопросы регионального сотрудничества с Азербайджаном.