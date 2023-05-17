Губернатор Иллинойса объявил 28 мая Днем Республики Азербайджана

Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер подписал декларацию, согласно которой дата 28 мая 2023 года объявлена на территории штата Днем Республики Азербайджана.
Как передает местное бюро
В документе говорится, что члены азербайджанской общины Чикаго вносят вклад в культурное и экономическое развитие города, региональное разнообразие, межкультурную дружбу, а также мир и процветание в различных сферах.
Также подчеркивается, что Азербайджан, один из первых государств, предоставивших всеобщее избирательное право, является союзником и стратегическим партнером США. Все азербайджанцы, проживающие в любой точке мира, отмечают 28 мая как День Республики Азербайджана.
Губернатор призвал жителей штата присоединиться к празднованию этого дня вместе с азербайджанцами.