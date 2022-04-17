Грузинский психолог: Мы очень сожалеем о зверствах, совершенных в Гяндже

"То, что мы увидели в районе Гянджи, где произошли разрушения, очень разочаровывает. Мы очень сожалеем о совершенных злодеяниях".

"То, что мы увидели в районе Гянджи, где произошли разрушения, очень разочаровывает. Мы очень сожалеем о совершенных злодеяниях".

Об этом сообщила западному бюро Report грузинский психолог и инструктор Екатерина Кипиани.

Кипиани, находящаяся с визитом в Гяндже в составе грузинской делегации деятелей культуры и искусства, поделилась своими впечатлениями после посещения места, разрушенного ракетным обстрелом вооруженными силами Армении Гянджи во время Отечественной войны.

"Мы бы хотели, чтобы подобных инцидентов не было нигде в мире, дети не должны погибать, а границы всегда должны быть в безопасности. Желаю мира всему миру, в том числе и Азербайджану. Я надеюсь, что подобные инциденты с Азербайджаном больше не повторятся", - подчеркнула она.

Отметим, что в Гяндже находится грузинская делегация в составе 21 деятеля науки, культуры и искусства. Они также посетят Агдам.