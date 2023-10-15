Грузинский эксперт: Ильхам Алиев написал историю современного Азербайджана

"Ильхам Алиев написал историю современного Азербайджана. За время его правления республика стал одним из самых развитых государств не только в регионе, но и в мире".

"Президент Ильхам Алиев написал историю современного Азербайджана. За время его правления республика стала одним из самых развитых государств не только в регионе, но и в мире".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил грузинский эксперт Георгий Гогуа.

"Когда власть в руках умного, дальновидного и миролюбивого лидера, возникает мощное, сильное и образцовое государство, как Азербайджан. За время правления достойного преемника Гейдара Алиева Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития, становления. Его достижения будут вписаны в учебники истории", - сказал политолог.