Группа украинских студентов проходит в Азербайджане программу психосоциальной поддержки

В Азербайджане 33 студента из Украины привлечены к программам социальной и психологической реабилитации.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство социальных услуг Азербайджана, в рамках восьмидневной программы реабилитации для участников организованы групповые терапевтические занятия, медитация, йога, а также психосоциальные тренинги и мастер-классы.

Украинская молодежь также сможет ознакомиться с азербайджанской культурой и искусством, историей и достопримечательностями страны, а также национальной кухней.

Как отметили в агентстве, основная цель программы - содействие стабилизации эмоционального состояния участников и поддержка их интеграции в общество.

В ведомстве также сообщили, что за предыдущий период около 400 детей и молодых людей из Украины уже были обеспечены услугами социальной и психологической реабилитации в Азербайджане.