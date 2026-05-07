Группа украинских студентов проходит в Азербайджане программу психосоциальной поддержки
- 07 мая, 2026
- 12:57
В Азербайджане 33 студента из Украины привлечены к программам социальной и психологической реабилитации.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство социальных услуг Азербайджана, в рамках восьмидневной программы реабилитации для участников организованы групповые терапевтические занятия, медитация, йога, а также психосоциальные тренинги и мастер-классы.
Украинская молодежь также сможет ознакомиться с азербайджанской культурой и искусством, историей и достопримечательностями страны, а также национальной кухней.
Как отметили в агентстве, основная цель программы - содействие стабилизации эмоционального состояния участников и поддержка их интеграции в общество.
В ведомстве также сообщили, что за предыдущий период около 400 детей и молодых людей из Украины уже были обеспечены услугами социальной и психологической реабилитации в Азербайджане.