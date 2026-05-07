    Группа украинских студентов проходит в Азербайджане программу психосоциальной поддержки

    Внешняя политика
    07 мая, 2026
    • 12:57
    Группа украинских студентов проходит в Азербайджане программу психосоциальной поддержки

    В Азербайджане 33 студента из Украины привлечены к программам социальной и психологической реабилитации.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство социальных услуг Азербайджана, в рамках восьмидневной программы реабилитации для участников организованы групповые терапевтические занятия, медитация, йога, а также психосоциальные тренинги и мастер-классы.

    Украинская молодежь также сможет ознакомиться с азербайджанской культурой и искусством, историей и достопримечательностями страны, а также национальной кухней.

    Как отметили в агентстве, основная цель программы - содействие стабилизации эмоционального состояния участников и поддержка их интеграции в общество.

    В ведомстве также сообщили, что за предыдущий период около 400 детей и молодых людей из Украины уже были обеспечены услугами социальной и психологической реабилитации в Азербайджане.

    Российско-украинский конфликт социальная реабилитация
    Bir qrup ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub

