Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

Греция и Азербайджан договорились продолжить совместную работу по расширению двустороннего сотрудничества в сфере спорта, в том числе в области обучения и подготовки членов национальных федераций.

Как передает Report со ссылкой на посольство Греции в Баку, об этом стало известно по итогам встречи посла Греции в Азербайджане Марии Папаконстантину с представителями Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

Во встрече приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев и начальник отдела международных связей Анар Багиров.

В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества между Олимпийскими комитетами Греции и Азербайджана, в том числе с учетом исторической роли Греции в становлении Олимпийских игр и продвижении олимпийских ценностей.

Стороны также договорились о подготовке членов национальных федераций на спортивных объектах обеих стран.