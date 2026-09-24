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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 12:23
    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Греция и Азербайджан договорились продолжить совместную работу по расширению двустороннего сотрудничества в сфере спорта, в том числе в области обучения и подготовки членов национальных федераций.

    Как передает Report со ссылкой на посольство Греции в Баку, об этом стало известно по итогам встречи посла Греции в Азербайджане Марии Папаконстантину с представителями Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

    Во встрече приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев и начальник отдела международных связей Анар Багиров.

    В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества между Олимпийскими комитетами Греции и Азербайджана, в том числе с учетом исторической роли Греции в становлении Олимпийских игр и продвижении олимпийских ценностей.

    Стороны также договорились о подготовке членов национальных федераций на спортивных объектах обеих стран.

    Мария Папаконстантину Чингиз Гусейнзаде Азербайджано-греческие отношения НОК
    Yunanıstan və Azərbaycan idman sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
    Greece, Azerbaijan agree to continue cooperation in sports
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