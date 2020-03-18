Граждане Грузии могут продлить в Азербайджане срок временной регистрации

Находящиеся в Азербайджане граждане Грузии имеют возможность продлить срок временной регистрации на территории страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации, распространенной посольством Грузии в Азербайджане.

Отметим, что согласно Миграционному кодексу Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, желающие остаться в Азербайджане более 15-ти дней (максимум 90 дней), должны зарегистрироваться по временному адресу. При несоблюдении указанного срока, применяется штраф в размере от 300 до 400 манатов.

С учетом нынешней ситуации в мире и мероприятий на пути предотвращения распространения коронавируса, лица, желающие продлить срок временной регистрации, должны в электронной форме обратиться в Государственную миграционную службу Азербайджанской Республики.