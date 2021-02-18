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Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию при наличии следующих документов

Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию при наличии следующих документов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правит
Внешняя политика
18 февраля 2021 г. 15:19
Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию при наличии следующих документов
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Протокола №1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз, подписанного 25 февраля 2020 года в городе Баку".

Как сообщает Report, в документе определен перечень документов для безопасного пересечения границы в рамках безвизовой поездки для граждан Азербайджана, путешествующих в Турцию.

Это следующие документы:

1. Дипломатический паспорт Азербайджанской Республики;

2. Служебный паспорт Азербайджанской Республики;

3. Общегражданский паспорт Азербайджанской Республики.

4. Удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики (машиночитаемые и содержащие биометрические данные в соответствии со стандартами документа №9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений);

5. Документ, удостоверяющий личность моряка Азербайджанской Республики (при наличии списка судового состава и выписки из него);

6. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта при движении в составе бригады из 9 поездов;

7. Удостоверение личности летного состава;

8. Свидетельство о возвращении, оформленное на гражданина Азербайджанской Республики (для возвращения в Азербайджанскую Республику, требуется только для временного пребывания в Турецкой Республике, транзита и выезда из нее).

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