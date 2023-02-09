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Граждан Азербайджана эвакуируют из Аданы

Граждан Азербайджана эвакуируют из Аданы Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 14:23
Граждан Азербайджана эвакуируют из Аданы

Сегодня из турецкого города Адана в Азербайджан будет эвакуирована группа азербайджанцев.

Как передает Report, об этом посольство Азербайджана в Турции написало в Twitter.

Автобус с эвакуируемыми отправится в Азербайджан с автовокзала Аданы сегодня в 17:00 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Adanadan Azərbaycana təxliyə avtobusu yola düşəcək

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