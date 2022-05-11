Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву

11 мая госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

11 мая госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе телефонного разговора государственный секретарь США Энтони Блинкен передал поздравления по случаю 99-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Он также отметил, что недавно Государственный департамент Соединенных Штатов и послы США, действующие в трех странах Южного Кавказа, посетили Азербайджан и провели плодотворные обсуждения в ходе визита.

Госсекретарь США заявил, что поддерживает переговоры между Азербайджаном и Арменией и, в частности, заключение мирного договора, и выразил надежду, что это внесет вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе.

Энтони Блинкен также подчеркнул готовность США поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортных линий.

Глава государства выразил благодарность за поздравления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что армянская сторона приняла 5 принципов, представленных Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, и Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению на основе этих принципов. Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что Азербайджан определился с составом национальной комиссии для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации, и подчеркнул важность открытия транспортно-коммуникационных линий.

Стороны также коснулись вопросов, связанных с гуманитарной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы энергетической безопасности.

Во время беседы был проведен обмен мнениями о возможностях активизации диалога между нашими странами, процессе демократизации в Азербайджане, особо отмечена роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних связей.