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Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву 11 мая госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
11 мая 2022 г. 21:48
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву

11 мая госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе телефонного разговора государственный секретарь США Энтони Блинкен передал поздравления по случаю 99-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Он также отметил, что недавно Государственный департамент Соединенных Штатов и послы США, действующие в трех странах Южного Кавказа, посетили Азербайджан и провели плодотворные обсуждения в ходе визита.

Госсекретарь США заявил, что поддерживает переговоры между Азербайджаном и Арменией и, в частности, заключение мирного договора, и выразил надежду, что это внесет вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе.

Энтони Блинкен также подчеркнул готовность США поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортных линий.

Глава государства выразил благодарность за поздравления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что армянская сторона приняла 5 принципов, представленных Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, и Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению на основе этих принципов. Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что Азербайджан определился с составом национальной комиссии для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации, и подчеркнул важность открытия транспортно-коммуникационных линий.

Стороны также коснулись вопросов, связанных с гуманитарной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы энергетической безопасности.

Во время беседы был проведен обмен мнениями о возможностях активизации диалога между нашими странами, процессе демократизации в Азербайджане, особо отмечена роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних связей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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