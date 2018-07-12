Госсекретарь и министр обороны США приняли приглашение посетить Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Распространена информация о встрече министров иностранных дел и министра обороны Азербайджана - Эльмара Мамедъярова и Закира Гасанова - с коллегами из США.

Как передает Report, сообщается, что 12 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе Э.Мамедъяров и З.Гасанов встретились с госсекретарем США Майком Помпео и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. На встрече принимали участие помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, гендиректор Совета нацбезопасности Фиона Хилл, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов и и.о. главы представительства при НАТО Гая Мамедов.

Стороны выразили удовлетворение уровнем партнерства между Азербайджаном и США. Министр Э.Мамедъяров отметил важность поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, повторно выраженной в итоговом коммюнике саммита НАТО в Брюсселе.

В ходе встречи обсудили региональные вопросы, американская сторона выразила Азербайджану благодарность за поддержку миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане и в борьбе с терроризмом.

Министр Э.Мамедъяров сообщил коллеге о встрече, прошедшей 11июля в Брюсселе с министром иностранных дел Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Э.Мамедъяров и министр обороны Закир Гасанов пригласили коллег из США совершить визит в Азербайджан, и это приглашение было принято.

*** 16:16

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретились 12 июля в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил АЗЕРТАДЖ.