Госсекретарь Франции Жан-Мари Ле Гуэн прибыл в Азербайджан

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Государственный секретарь Франции по вопросам развития и франкофонии Жан-Мари Ле Гуэн находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

В ходе визита 10-11 января Жан-Мари Ле Гуэн проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. Планируется его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также в ходе визита госсекретарь посетит Французско-азербайджанский университет (UFAZ), который был открыт в сентябре 2016 года.