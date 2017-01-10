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    Госсекретарь Франции Жан-Мари Ле Гуэн прибыл в Азербайджан

    В ходе визита он посетит Французско-азербайджанский университет (UFAZ)

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Государственный секретарь Франции по вопросам развития и франкофонии Жан-Мари Ле Гуэн находится с визитом в Азербайджане. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

    В ходе визита 10-11 января Жан-Мари Ле Гуэн проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. Планируется его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Также в ходе визита госсекретарь посетит Французско-азербайджанский университет (UFAZ), который был открыт в сентябре 2016 года.

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