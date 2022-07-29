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Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц

Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению вынужденных переселенцев домой
Внешняя политика
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц

Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц и препятствовать безопасному возвращению вынужденных переселенцев.

Об этом Report заявили в пресс-службе Госдепартамента США.

"Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы по всей зоне конфликта продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин", - заявили в пресс-службе Госдепа.

Отмечается, что для содействия региональному миру и сотрудничеству, в ноябре 2021 года США объявили о выделении 500 тысяч долларов на операции по гуманитарному разминированию в районах, пострадавших в ходе Второй карабахской войны. Так, финансирование США помогает наращивать технический потенциал организаций по разминированию для обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, что "сыграет решающую роль в укреплении безопасности и позволит перемещенным лицам вернуться в свои дома и безопасно наладить свою жизнь".

Также США продолжают призывать к конкретным шагам по решению гуманитарных проблем, включая обмен соответствующей информацией о местах закладки наземных мин и пропавших без вести гражданских лиц и военнослужащих, в том числе с 1990-х годов.

"Финансирование Международного Комитета Красного Креста (МККК) со стороны США помогает поддерживать их работу по поиску пропавших без вести лиц на Южном Кавказе", - сказали в Госдепе, отметив, что МККК выступает в качестве нейтрального посредника в поиске и возвращении их останков.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: "Minalar insanların təhlükəsiz geri qayıtmasına mane olur”
Версия на английском языке US Department of State: Landmines continue to kill and maim civilians

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