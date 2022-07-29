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Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией

Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты Америки хотят внести свой вклад в прямой диалог между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
29 июля 2022 г. 10:37
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты Америки хотят внести свой вклад в прямой диалог между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявили в пресс-службе Госдепартамента США.

"Улучшение региональных транспортных связей на Южном Кавказе могло бы улучшить перспективы регионального экономического роста и создать условия, способствующие всеобъемлющему миру между Арменией и Азербайджаном", - отметили в Госдепе.

25 июля Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора, Энтони Блинкен отметил, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь также выразил готовность США к открытию транспортного сообщения и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и оказанию технической поддержки в этой области.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqa töhfə verməyə hazırdır”
Версия на английском языке State Department: United States wants to play helpful role in direct dialogue between Armenia and Azerbaijan

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