Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты Америки хотят внести свой вклад в прямой диалог между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты Америки хотят внести свой вклад в прямой диалог между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявили в пресс-службе Госдепартамента США.

"Улучшение региональных транспортных связей на Южном Кавказе могло бы улучшить перспективы регионального экономического роста и создать условия, способствующие всеобъемлющему миру между Арменией и Азербайджаном", - отметили в Госдепе.

25 июля Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора, Энтони Блинкен отметил, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь также выразил готовность США к открытию транспортного сообщения и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и оказанию технической поддержки в этой области.