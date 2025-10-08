Гордан Яндрокович: Хорватия поддерживает прогресс в нормализации отношений Баку и Еревана

Хорватия высоко оценивает достигнутый прогресс в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович на брифинге в Баку.

По его словам, в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Загребом и Баку, а также региональную повестку.

"Мы обменялись мнениями о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Хорватия решительно поддерживает достигнутый прогресс в процессе нормализации отношений", - подчеркнул Яндрокович.

Глава хорватского парламента также сообщил о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и потенциал дальнейшего политического и экономического сотрудничества между двумя странами.

"Хочу также напомнить, что президент Ильхам Алиев уже трижды совершал официальные визиты в Хорватию", - добавил он.

Отметим, что прошедший брифинг стал первой встречей спикеров парламентов Азербайджана и Хорватии с 2014 года. Визит Гордана Яндроковича в Баку приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.