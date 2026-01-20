Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 13:24
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.
В ходе беседы обсуждены вопросы двусторонней повестки и события в регионе.
Последние новости
13:44
В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразияВнутренняя политика
13:44
SOCAR и Eni обсудили потенциальные проекты в рамках будущего сотрудничестваЭнергетика
13:39
Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 27,8%Финансы
13:35
В Ханкенди вернутся первые переселенцыВнутренняя политика
13:34
СВР: Гибридные угрозы в отношении Армении в 2026 году усилятсяВ регионе
13:25
В Азербайджане снежная погода сохранится и завтраЭкология
13:24
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионеВнешняя политика
13:18
В Германии тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут 24-часовую забастовкуДругие страны
13:14
Фото