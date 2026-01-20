Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    20 января, 2026
    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе беседы обсуждены вопросы двусторонней повестки и события в регионе.

