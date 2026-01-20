Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

В ходе беседы обсуждены вопросы двусторонней повестки и события в регионе.