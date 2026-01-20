Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Black January
    Turkish, Azerbaijani FMs discuss regional matters

    Foreign policy
    • 20 January, 2026
    • 13:41
    Turkish, Azerbaijani FMs discuss regional matters

    A phone conversation took place between Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan and Azerbaijan"s Foreign Minister Jeyhun Bayramov, Report informs via Anadolu Agency.

    The ministers discussed regional issues.

    In general, bilateral agenda items and regional matters were addressed.

    Türkiyə və Azərbaycan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНО

