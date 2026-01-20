Turkish, Azerbaijani FMs discuss regional matters
Foreign policy
- 20 January, 2026
- 13:41
A phone conversation took place between Türkiye's Foreign Minister Hakan Fidan and Azerbaijan"s Foreign Minister Jeyhun Bayramov, Report informs via Anadolu Agency.
The ministers discussed regional issues.
In general, bilateral agenda items and regional matters were addressed.
