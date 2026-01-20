Türkiyə və Azərbaycan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 13:20
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, nazirlər regional məsələləri müzakirə ediblər.
Ümumilikdə ikitərəfli gündəlik və regional məsələlər müzakirə olunub.
