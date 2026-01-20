İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:20
    Türkiyə və Azərbaycan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nazirlər regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Ümumilikdə ikitərəfli gündəlik və regional məsələlər müzakirə olunub.

    Türkiyə Azərbaycan XİN Hakan Fidan Ceyhun Bayramov
    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе
    Turkish, Azerbaijani FMs discuss regional matters

