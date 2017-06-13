В Люксембурге состоится заседание глав МИД стран "Восточного партнерства"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 19 июня на полях Совета ЕС в Люксембурге состоится министерское заседание "Восточного партнерства". Как сообщает Report, министры иностранных дел стран ЕС и шести стран этой программы займутся подготовкой 5-ого саммита "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе 24 ноября.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

4-ый саммит "Восточного партнерства" состоялся в Риге 21-22 мая 2015 года.