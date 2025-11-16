Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 14:57
    Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

    Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана посетили в столице Узбекистана Ташкенте Центр исламской цивилизации.

    Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал глава узбекистанского МИД Бахтиёр Саидов.

    Он подчеркнул, что Центр является одним из наиболее значимых культурных и образовательных проектов в регионе.

    "Этот замечательный центр воплощает в себе бесценное интеллектуальное наследие наших народов, которые на протяжении веков вносили вклад в развитие науки, философии, искусства и теологии во всем исламском мире.

    Наш визит послужил еще одним напоминанием, что мы разделяем не только общую историю, но и общее будущее. Укрепление культурных связей, углубление взаимопонимания и продвижение нашего общего цивилизационного наследия остаются ключевыми основами регионального сотрудничества", - написал Б. Саидов.

    Напомним, что в воскресенье в Ташкенте прошло заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    На встрече было принято решение о предоставлении Азербайджану полноправного участника Консультативной встречи лидеров стран ЦА.

    FMs of Central Asian countries, Azerbaijan visit Center of Islamic Civilization in Tashkent

