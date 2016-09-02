Главы МИД ЕС проведут переговоры с делегациями стран "Восточного партнерства"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Неформальная встреча глав МИД 28 стран Евросоюза откроется сегодня в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе двухдневного заседания министры стран ЕС обсудят такие вопросы, как отношения с Турцией, отношения с Россией в контексте кризиса в Украине, последствия июньского референдума в Великобритании о членстве в ЕС.

На полях заседания запланированы также переговоры с делегациями стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина).