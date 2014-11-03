Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящегося с визитом в Баку министра Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям Петера Сиярто. Как сообщает Report, встреча состоялась тет-а-тет и в расширенном составе.

Как заявил по итогам встречи на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, он проинформировал коллегу о ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией, а также сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом.

Э. Мамедъяров отметил, что продолжение осуществления прямых рейсов между двумя странами позволит еще больше расширить отношения в туристической сфере.

Министр Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям Петер Сиярто в свою очередь также высоко оценил уровень сотрудничества между двумя странами. П. Сиярто заявил, что Азербайджан играет важную роль в сфере энергетической безопасности Европы.