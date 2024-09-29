Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили сотрудничество в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в рамках COP29 с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в рамках COP29 с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто встретились в рамках Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой в различных областях, включая сотрудничество в рамках COP29", - говорится в сообщении на странице МИД в социальных сетях.

Ранее министр Джейхун Байрамов провел встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.