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Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили сотрудничество в рамках COP29

Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили сотрудничество в рамках COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в рамках COP29 с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 08:19
Главы МИД Азербайджана и Венесуэлы обсудили сотрудничество в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество в рамках COP29 с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто встретились в рамках Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой в различных областях, включая сотрудничество в рамках COP29", - говорится в сообщении на странице МИД в социальных сетях.

Ранее министр Джейхун Байрамов провел встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Venesuela XİN başçıları COP29 çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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