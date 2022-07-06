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Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию в Каракалпакстане

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию в Каракалпакстане Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и врио министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимиром Норовым.
Внешняя политика
6 июля 2022 г. 22:01
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили ситуацию в Каракалпакстане

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и врио министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимиром Норовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры особо отметили организацию на высоком уровне государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Узбекистан 22 июня текущего года и итоги визита, в том числе подписание документов, повышающих качество стратегическое партнерство между двумя странами на новый этап.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых в ходе визита договоренностей, а также дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять в этом направлении.

При этом было подчеркнуто, что несколько дней назад государством были предприняты правовые шаги против попыток создания нестабильности в стране путем вызывания беспорядков на территории Каракалпакской Республики Узбекистана, в связи с чем Азербайджан выразил свою поддержку братскому государству и народу Узбекистана.

Подчеркнута неприемлемость любых случаев против суверенитета и территориальной целостности государств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan XİN başçıları Qaraqalpaqdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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