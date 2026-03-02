Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 16:20
    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 6 марта проведут переговоры.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.

    "6 марта вице-премьер Михай Попшой совершит рабочий визит в Баку по приглашению азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. В рамках визита глава молдавской дипломатии проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, за которой последует совместное заявление для прессы", - говорится в сообщении.

    Программа визита предусматривает также проведение встреч с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и представителями компании SOCAR.

    Молдова Азербайджан Михай Попшой Джейхун Байрамов Сахиба Гафарова Эльнур Алиев
    Azərbaycan və Moldovanın XİN rəhbərləri danışıqlar aparacaqlar

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей