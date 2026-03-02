Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 16:20
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 6 марта проведут переговоры.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.
"6 марта вице-премьер Михай Попшой совершит рабочий визит в Баку по приглашению азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. В рамках визита глава молдавской дипломатии проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, за которой последует совместное заявление для прессы", - говорится в сообщении.
Программа визита предусматривает также проведение встреч с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и представителями компании SOCAR.
Последние новости
16:25
Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем ВостокеВнешняя политика
16:23
Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по УкраинеДругие страны
16:22
Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:20
Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговорыВнешняя политика
16:10
В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасыАрмия
16:09
QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак ИранаЭнергетика
16:01
Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитовФинансы
15:57
В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударовДругие страны
15:53