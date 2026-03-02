Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 6 марта проведут переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы.

"6 марта вице-премьер Михай Попшой совершит рабочий визит в Баку по приглашению азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. В рамках визита глава молдавской дипломатии проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, за которой последует совместное заявление для прессы", - говорится в сообщении.

Программа визита предусматривает также проведение встреч с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и представителями компании SOCAR.