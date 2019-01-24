Главы МИД Азербайджана и Латвии обменялись поздравительными письмами

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя странами.

Как сообщили Report в МИД, Э.Мамедъяров в своем письме поздравил коллегу с 25-летием установления дипотношений между Азербайджаном и Латвией и пожелал дружественному латвийскому народу мира, стабильности и благополучия.

В письме также отмечается о глубоких исторических корнях азербайджано-латвийских отношений, успешном развитии двусторонних отношений после восстановления независимости обеими странами в политической, экономической, культурной и других сферах.

В свою очередь Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Азербайджан является для Латвии важным партнером.

Он выразил удовлетворение конкретными результатами в политической, экономической, культурной и образовательной сферах за последние 25 лет, и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет укрепляться и в будущем.

Отметим, что дипломатические отношение между Азербайджаном и Латвией были построены 11 января 1994 года.