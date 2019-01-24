 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы МИД Азербайджана и Латвии обменялись поздравительными письмами

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя странами. 

    Как сообщили Report в МИД, Э.Мамедъяров в своем письме поздравил коллегу с 25-летием установления дипотношений между Азербайджаном и Латвией и пожелал дружественному латвийскому народу мира, стабильности и благополучия. 

    В письме также отмечается о глубоких исторических корнях азербайджано-латвийских отношений, успешном развитии двусторонних отношений после восстановления независимости обеими странами в политической, экономической, культурной и других сферах. 

    В свою очередь Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Азербайджан является для Латвии важным партнером. 

    Он выразил удовлетворение конкретными результатами в политической, экономической, культурной и образовательной сферах за последние 25 лет, и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет укрепляться и в будущем.

    Отметим, что дипломатические отношение между Азербайджаном и Латвией были построены 11 января 1994 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi