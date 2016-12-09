Главы МИД Азербайджана и Казахстана провели обмен мнениями относительно вопросов по правовому статусу Каспия

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с казахстанским коллегой Ерланом Идрисовым.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, встреча состоялась в рамках 23-го заседания Совета министров ОБСЕ в немецком городе Гамбург.

На встрече министры выразили удовлетворение всесторонним и динамичным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном на основе дружбы и взаимопонимания.

Стороны также провели обмен мнениями относительно вопросов по правовому статусу Каспия.