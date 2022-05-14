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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амир-Абдуллахианом
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 15:59
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Гусейном Амир Абдуллахианом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Министры с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних отношений.

Состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов принял приглашение своего коллеги посетить Иран и сообщил, что визит состоится в ближайшее время.

Стороны также обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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