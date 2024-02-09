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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 12:07
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Илью Дарчиашвили с повторным назначением на пост главы МИД в новом правительстве Грузии и пожелал ему успехов в деятельности.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Министры провели также обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.

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Версия на английском языке FMs of Azerbaijan, Georgia discuss regional issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

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