Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Илью Дарчиашвили с повторным назначением на пост главы МИД в новом правительстве Грузии и пожелал ему успехов в деятельности.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Министры провели также обмен мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.