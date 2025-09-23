Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения и процесс нормализации с Арменией
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 05:45
Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения и процесс нормализации с Арменией.
Как передает Report, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Германии Йоханом Давидом Вадефулом.
На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы азербайджано-германских отношений, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, в том числе исторический вашингтонский саммит.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Последние новости
06:57
Ульви Ганизаде: Финал с французским спортсменом стал самой напряженной схваткойСпорт
06:30
В Лачын выехал очередной караван бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
05:45
Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения и процесс нормализации с АрмениейВнешняя политика
05:43
Фото
Азербайджан и Суринама подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортовВнешняя политика
05:12
Фото
Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на РодинуКомандные
04:37
СМИ: Мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на бортуДругие страны
04:08
Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16Другие страны
03:41
Бельгия признала Государство ПалестинуДругие страны
03:04
Фото