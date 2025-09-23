Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили двусторонние отношения и процесс нормализации с Арменией.

Как передает Report, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Германии Йоханом Давидом Вадефулом.

На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы азербайджано-германских отношений, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, в том числе исторический вашингтонский саммит.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.