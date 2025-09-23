Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı ilə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 05:34
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının Yüksək Səviyyəli Həftəsi çərçivəsində Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan David Vadeful ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Azərbaycan-Ermənistan normallaşması prosesi, o cümlədən tarixi Vaşinqton sammiti müzakirə olunub.
Bundan başqa diplomatlar qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
