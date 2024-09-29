Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы торгового сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского дипведомства.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

Была выражена удовлетворенность уровнем отношений стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнута важность продолжения встреч на высоком уровне и политического диалога для определения новых направлений сотрудничества и поднятия партнерства на качественно новый уровень.

Было отмечено, что диалог между лидерами двух стран играет важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Беларусью, и в этом контексте с удовлетворением вспомнили исторический визит президента Беларуси на освобожденные территории.

Такие контакты, отметили стороны, играют важную роль в обсуждении перспектив дружественных и партнерских отношений.

Была подчеркнута важность наличия перспектив сотрудничества в различных направлениях экономики, включая торговлю и инвестиции, а также необходимость использования этих возможностей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.