Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 10:03
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретились в городе Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министры, основываясь на результатах Вашингтонского мирного саммита от 8 августа 2025 года, обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах для продвижения мирной повестки.
Байрамов и Мирзоян договорились продолжить диалог.
Последние новости
10:18
На бетонном заводе вблизи Бишкека погибли трое рабочихВ регионе
10:03
Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-ЙоркеВнешняя политика
10:00
В Казахстане планируют собрать 24 млн тонн зернаАПК
10:00
Фото
Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынокБизнес
09:59
Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-ЙоркеДругие страны
09:57
Свыше 30 рейсов были перенаправлены из аэропорта Копенгагена из-за БПЛАДругие страны
09:54
Мурад Мурадов: В Армении проявляют интерес к созданию региональных платформВнешняя политика
09:48
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭнергетика
09:47