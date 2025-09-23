Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретились в городе Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министры, основываясь на результатах Вашингтонского мирного саммита от 8 августа 2025 года, обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах для продвижения мирной повестки.

Байрамов и Мирзоян договорились продолжить диалог.