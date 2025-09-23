Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:58
    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 2025-ci il avqustun 8-də baş tutan tarixi Vaşinqton Sülh Sammitinin nəticələrinə əsaslanaraq, tərəflər sülh gündəliyinin irəlilədilməsi üçün mümkün növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Nazirlər dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Azərbaycan XİN Ermənistan Vaşinqton görüşü Nyu-York
    Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке

