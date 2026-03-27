Главы МИД Азербайджана и Армении отметили позитивную динамику нормализации отношений
- 27 марта, 2026
- 16:23
27 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым с его армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на министерство иностранных дел Азербайжана.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны с удовлетворением подчеркнули позитивную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, Байрамов и Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.
