Главы МИД Азербайджана и Армении отметили позитивную динамику нормализации отношений

27 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым с его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на министерство иностранных дел Азербайжана.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны с удовлетворением подчеркнули позитивную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Байрамов и Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.