    Главы МИД Азербайджана и Армении отметили позитивную динамику нормализации отношений

    27 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым с его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на министерство иностранных дел Азербайжана.

    Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны с удовлетворением подчеркнули позитивную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Кроме того, Байрамов и Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.

    Джейхун Байрамов Арарат Мирзоян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər
    Azerbaijani, Armenian FMs discuss normalization process
    17:06

    Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

    Медиа
    16:59

    Ахмед аш-Шара посетит Германию в начале следующей недели

    Другие страны
    16:52

    МЧС призвало население держаться подальше от опасных зон из-за угрозы селей и наводнений

    Происшествия
    16:37

    Иран нанес удар БПЛА по транспортному центру ЦАХАЛ в Тель-Авиве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:23

    Главы МИД Азербайджана и Армении отметили позитивную динамику нормализации отношений

    Внешняя политика
    16:13

    Владимир Путин: Отношения РФ с Европой находятся сейчас в кризисе

    В регионе
    16:10

    Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора

    Энергетика
    15:50

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

    Внутренняя политика
    15:49

    Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте

    Внешняя политика
    Лента новостей