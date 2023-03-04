Главы МИД Азербайджана и Анголы обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем иностранных дел Республики Ангола Эсмеральдой Мендонса, находящейся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с прот

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем иностранных дел Республики Ангола Эсмеральдой Мендонса, находящейся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с против COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи были обсуждены перспективы возможного сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной сфере, в области образования, состоялся обмен мнениями о взаимодействии в рамках международных организаций. В этой связи была подчеркнута важность проведения политических консультаций между двумя странами для обсуждения перспектив развития отношений.

Было отмечено, что студенты из Анголы проявляют интерес к стипендиальным программам, предоставляемым Азербайджаном для граждан государств-членов Движения неприсоединения.

Государственный секретарь по иностранным делам Эсмеральда Мендонса отметила, что Ангола заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах. В связи с этим была констатирована необходимость продолжать взаимные контакты, чтобы использовать имеющийся потенциал для развития отношений между двумя странами. Подчеркнута значимость Саммита Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19 в качетсве важной платформы для обсуждения возможностей сотрудничества в постпандемический период.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.