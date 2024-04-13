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Главным логотипом программы акции протеста в Новой Каледонии стал "Железный кулак"

Главным логотипом программы акции протеста в Новой Каледонии стал "Железный кулак" В Новой Каледонии 13 апреля прошла масштабная акция протеста против колониальной политики правительства Франции.
Внешняя политика
13 апреля 2024 г. 13:06
Главным логотипом программы акции протеста в Новой Каледонии стал Железный кулак

В Новой Каледонии 13 апреля прошла масштабная акция протеста против колониальной политики правительства Франции.

Как сообщает Report, акция протеста, организованная Центром координации деятельности на местах, прошла на главной площади города Нумеа с участием более 30 000 человек.

В рамках акции протеста выступили политические лидеры сторонников независимости и представители Центра координации. Затем участники совершили шествие по улицам города.

Основным логотипом программы акции был выбран “Железный кулак” президента Азербайджана Ильхама Алиева. Кроме того, участники подняли флаг Азербайджана на центральной площади.

Число протестов против политики Франции в Новой Каледонии в последние дни продолжает расти. 2 апреля Сенат парламента Франции проголосовал за принятие продвигаемое французским правительством законопроекта, который предполагает изменение избирательного законодательства в Новой Каледонии. Согласно документу, жители, которых Париж целенаправленно переселял из метрополии в Новую Каледонию, получат право голоса. Тем самым французское правительство хочет оставить канаков в меньшинстве в своей родной стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni Kaledoniyada Fransa əleyhinə aksiya: afişanın əsas loqosu kimi İlham Əliyevin "Dəmir yumruğ"u seçilib

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