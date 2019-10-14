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Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Кыргызстана встретились в Баку

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Кыргызстана встретили

14 октября в Баку  в рамках подготовки седьмого Саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с главой МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.  

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметив успешное проведение III-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось 7 октября в Бишкеке, а также подчеркнули необходимость укрепления политического диалога путем организации двусторонних визитов на различных уровнях.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей.

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