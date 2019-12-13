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Главы МИД Азербайджана и Колумбии обменялись поздравительными письмами

Главы МИД Азербайджана и Колумбии обменялись поздравительными письмами

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Колумбии Клаудия Блум обменялись поздравительным письмами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. 

Как сообщили Report в МИД, в своем письме Э.Мамедъяров отметил, что 25-летние отношения, построенные между Азербайджаном и Колумбией на основе дружбы и сотрудничества, составляют основу дальнейшего устойчивого развития связей между странами. 

Министр также поблагодарил Колумбию за поддержку, оказываемую этой страной Азербайджану в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.  

В свою очередь, в адресованном Э.Мамедъярову письме К.Блум высказала поздравления по случаю 25-летия дипломатических отношений между двумя странами. 

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Колумбией были установлены 13 декабря 1994 года. 

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