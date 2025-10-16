Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку в организации WUF13
- 16 октября, 2025
- 13:37
Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана за поддержку в организации 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году.
Как сообщает Report, об этом Россбах написала на своей странице в соцсети Х.
"Для меня большая честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить приоритеты городского развития. Действительно впечатлена организацией NUFA3 (III Национальный градостроительный форум Азербайджана - ред.). Мы также благодарны правительству за его мощную поддержку в подготовке к WUF13, которая пройдет в Баку в мае. С нетерпением ждем нашего дальнейшего сотрудничества", - подчеркнула она.
Honoured to meet with H.E Ilham Aliyev, @presidentaz, and discuss urban development priorities.— Anacláudia Rossbach (@AnacludiaRossb1) October 16, 2025
Really impressed by how #NUFA3 came together.
Also grateful for the government's strong backing as we prep for #WUF13 in Baku in May.
Looking forward to our continued collaboration. pic.twitter.com/yk5wmYnGUi