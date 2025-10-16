Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку в организации WUF13

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 13:37
    Глава UN-Habitat поблагодарила Азербайджан за поддержку в организации WUF13

    Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана за поддержку в организации 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом Россбах написала на своей странице в соцсети Х.

    "Для меня большая честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудить приоритеты городского развития. Действительно впечатлена организацией NUFA3 (III Национальный градостроительный форум Азербайджана - ред.). Мы также благодарны правительству за его мощную поддержку в подготовке к WUF13, которая пройдет в Баку в мае. С нетерпением ждем нашего дальнейшего сотрудничества", - подчеркнула она.

    "UN-Habitat" rəhbəri WUF13-ün təşkilində göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Head of UN-Habitat thanks Azerbaijan for its support in organizing WUF13

