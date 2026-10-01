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    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 10:47
    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Главная задача Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - построение и развитие эффективного механизма межправительственной коммуникации.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на Медиафоруме организации в Баку.

    По его словам, за время председательства Азербайджана уже реализованы сотни различных инициатив, и регион стал свидетелем совместной работы профессионалов над этими проектами.

    "Одна возможность открывает путь другим. Если речь идет о цифровой связанности, это напрямую обеспечивает доступ к знаниям. Если мы стремимся к расширению прав и возможностей женщин, мы видим, как формируются новые возможности и в других сферах. Когда женщины становятся сильнее, от этого выигрывает все общество и происходит экономический рост. Женщины становятся активными участницами предпринимательства, профессиональной деятельности и общественной жизни страны", - отметил Сарыбай.

    Кайрат Сарыбай Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Медиа
    Kayrat Sarıbay: Hökumətlərarası səmərəli ünsiyyət mexanizminin qurulması əsas prioritetdir
    CICA chief: Building an intergovernmental communication mechanism is top priority
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