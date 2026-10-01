Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

Главная задача Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - построение и развитие эффективного механизма межправительственной коммуникации.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на Медиафоруме организации в Баку.

По его словам, за время председательства Азербайджана уже реализованы сотни различных инициатив, и регион стал свидетелем совместной работы профессионалов над этими проектами.

"Одна возможность открывает путь другим. Если речь идет о цифровой связанности, это напрямую обеспечивает доступ к знаниям. Если мы стремимся к расширению прав и возможностей женщин, мы видим, как формируются новые возможности и в других сферах. Когда женщины становятся сильнее, от этого выигрывает все общество и происходит экономический рост. Женщины становятся активными участницами предпринимательства, профессиональной деятельности и общественной жизни страны", - отметил Сарыбай.