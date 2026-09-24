Глава СГБ обозначил главные вызовы современной системы безопасности

Международная система безопасности переживает период глубокой трансформации, тогда как традиционные механизмы уже не способны оперативно реагировать на новые угрозы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, выступая на IV Бакинском форуме по безопасности.

По его словам, в сложившихся условиях особое значение приобретает надежное партнерство.

Али Нагиев также отметил, что современное понимание безопасности больше не ограничивается исключительно защитой государственных границ. Продолжающиеся конфликты оказывают непосредственное влияние на региональные процессы, энергетические рынки и продовольственную безопасность.