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    ​Глава Республики Татарстан посетит с визитом Азербайджан

    Визит состоится в ближайшее время

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов посетит с рабочим визитом Азербайджан.

    Как передает Report со ссылкой на "Тaтap-инфopм", ожидается, в рамках визита Минниханов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и запустит конвейер по сборке грузовых автомобилей "КАМАЗ" на Гянджинском автомобильном заводе.

    Отметим, что в Азербайджане в ближайшее время начнет работу конвейер по сбору грузовиков "Камаз". Ожидается, что Рустам Минниханов лично приедет в Азербайджан, чтобы запустить производство и встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым.

    В феврале этого года между производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод" и ОАО "Камаз" было подписано соглашение на сборку и реализацию грузовиков "Камаз" в Азербайджане и других странах. 

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