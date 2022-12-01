Глава рабочей группы: Принятая в Нацассамблее Франции антиазербайджанская резолюция - необоснованный документ

"Резолюция, принятая 30 ноября в Национальной ассамблее Франции против Азербайджана, является совершенно необоснованным, предвзятым документом".

"Резолюция, принятая 30 ноября в Национальной ассамблее Франции против Азербайджана, является совершенно необоснованным, предвзятым документом".

Как передает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов.

По его словам, это еще раз свидетельствует о пристрастном и необъективном подходе Франции к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "Принятие такого документа мешает формированию в регионе Южного Кавказа атмосферы мира и стабильности, сотрудничества в целом".

Глава рабочей группы подчеркнул, что 15 ноября Сенат принял проект резолюции примерно такого же содержания: "Если Франция действительно была заинтересована в установлении прочного и надежного мира между Азербайджаном и Арменией, и хотела бы внести свой вклад в этот процесс, она должна была попытаться нейтрально относиться к обеим сторонам. К сожалению, произошедшие события указывают на обратное. После подписания трехстороннего заявления около 270 наших граждан погибли или получили ранения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Французский парламент пока не прокомментировал этот факт. Он никогда не заявлял о невыполнении Арменией многих положений трехстороннего заявления. Не выступил ни с какой инициативой, чтобы прояснить судьбу около 4000 пропавших без вести азербайджанцев".