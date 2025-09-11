Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

Южный Кавказ имеет потенциал стать связующим узлом между Западом и Востоком.

Об этом в интервью Report сказал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро.

Он считает Южный Кавказ ключевым регионом:

"Хотя прошло немного времени с момента начала моей деятельности в качестве президента ПА ОБСЕ, для меня Центральная Азия и Южный Кавказ являются основными регионами. Считаю, что это действительно ключевые регионы. В начале XXI века я уже работал по вопросам, связанным с этим регионом (Южный Кавказ - ред.), и считаю, что у вас есть возможность стать своего рода связующим узлом между Востоком и Западом".

По словам президента ПА ОБСЕ, лучше делать это совместно с точки зрения логистики, экономической эффективности и других аспектов, так как Южный Кавказ играет роль моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.

