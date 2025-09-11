Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 16:28
    Южный Кавказ имеет потенциал стать связующим узлом между Западом и Востоком.

    Об этом в интервью Report сказал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро.

    Он считает Южный Кавказ ключевым регионом:

    "Хотя прошло немного времени с момента начала моей деятельности в качестве президента ПА ОБСЕ, для меня Центральная Азия и Южный Кавказ являются основными регионами. Считаю, что это действительно ключевые регионы. В начале XXI века я уже работал по вопросам, связанным с этим регионом (Южный Кавказ - ред.), и считаю, что у вас есть возможность стать своего рода связующим узлом между Востоком и Западом".

    По словам президента ПА ОБСЕ, лучше делать это совместно с точки зрения логистики, экономической эффективности и других аспектов, так как Южный Кавказ играет роль моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.

    ATƏT PA Prezidenti: Cənubi Qafqazın Qərb və Şərq arasında qovşaq olma imkanı var
    South Caucasus can be a bridge between East and West – OSCE PA President

